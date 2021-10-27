В Муроме у хозяина квартиры гость похитил банковскую карту

В полицию Мурома обратился 46-летний местный житель, который рассказал о том, что ему на телефон начали поступать смс о списании со счета денег. Мужчина поспешил заблокировать карту и направился в полицию. Общая сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи с камер наблюдения в тех магазинах, где производились списания, и вскоре вышли на след подозреваемого, которым оказался 32-летний местный житель. После задержания он признал свою вину и рассказал, что карту украл, когда был в гостях у потерпевшего.

По версии следствия, мужчина незаметно вытащил каротчку из кармана куртки хозяина и ушел, а затем при помощи бесконтактной опции оплаты совершал покупки, пока карта не была заблокирована. После этого он выбросил ее.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».