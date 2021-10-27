Во Владимирской области безработица снизилась почти на 5 процентов

В Департаменте труда и занятости населения состоялось заседание коллегии по результатам работы за девять месяцев 2021 года.

По данным Росстата, численность занятого населения во Владимирской области в возрасте от 15 лет и старше на середину октября составила 698,7 тысяч человек, целевой показатель – 692 тысячи человек.

Численность работавших в режиме неполной занятости в октябре прошлого года, составляла 1935 человек, в октябре текущего года этот показатель снизился до 739 человек. Уровень безработицы экономически активного населения снизился на 4,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе заседания также рассматривались вопросы трудоустройства выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений. На 18 октября в службы занятости региона обратились 336 выпускников, из них 189 человек трудоустроены, в том числе 39 – по программе «Стажировка выпускников».