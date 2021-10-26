В архив Владимирской области передали документы о происхождении рода Гиляровских

Комиссия департамента юстиции рассмотрела экспертное заключение о приеме на государственное хранение документов личного происхождения семейного рода Гиляревских. Принято решение о приеме по заявлению владельца документов личного происхождения по сдаточной описи за 1826-2017 годы в количестве 245 условных единиц хранения.

Историю своего рода изучал коренной владимирец Борис Гиляревский, один из известных владимирских краеведов уже советского времени, чье имя вошло в биобиблиографический словарь «Владимирская энциклопедия» и в книгу «100 владимирских краеведов».

В истории семьи с 16 века переплелись ветви более десяти владимирских родов, на протяжении двух последних столетий многие носители фамилии принадлежали к священническому сословию, в том числе Александр Виноградов, 32 года прослужил протоиереем во владимирском Успенском соборе. В этих документах прослеживается история не только одного рода, но и всей губернии.