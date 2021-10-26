В Муроме на железнодорожных путях обнаружен мужчина с разбитой головой

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в настоящее время проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Поводом к проверке послужил инцидент, случившийся в Муроме 24 октября в районе посадочной платформы «Городская», что находится между улицами Пролетарская, Льва Толстого и Радиозавдоское шоссе.

Как установлено, машинист грузового поезда при подъезде к платформе заметил лежащего на путях мужчину и применил экстренное торможение. К счастью, состав удалось остановить раньше, чем произошел наезд. Машинисты направились к лежащему человеку и выяснили, что он жив, но имеет открытую травму головы.

Пострадавшего доставили в больницу после оказания первой помощи. На место выезжала опергруппа линейного отдела полиции на станции Муром. По предварительным данным проверки, мужчина, личность которого уже установили, находился на платформе в нетрезвом виде. Судя по характеру повреждений, он упал и ударился головой об рельсы.

В настоящее время прокурорская проверка продолжается.