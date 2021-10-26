Во Владимире откроется выставка Елены Лимоновой

2 ноября в 15 часов в выставочных залах на Большой Московской, 59 состоится открытие персональной выставки Елены Лимоновой «Смыслы и Вымыслы».

Елена Лимонова родилась в городе Владимире. Живописный древний город в немалой степени определил творческую судьбу автора: сюжеты с видами улиц, уголков Владимира, его окрестностей занимают значительную часть художественных работ Елены Лимоновой.

Всю свою жизнь художник активно трудится для развития изобразительного искусства в родном городе, занимается организацией выставок в школах, библиотеках и других учреждениях города.

Выставка «Смыслы и Вымыслы» посвящена Владимиру, его символам, архитектуре, природе и людям. Название выставки продиктовано выбором материалов: от смысла – сюжета и замысла автора, до вымысла – выбора техники исполнения картины. Гости смогут в полной мере насладиться нежностью пастельной графики, глубиной масляной живописи, строгостью мозаики и экспрессией энкаустики.

В день открытия вход свободный для всех желающих. Выставка продлится до 30 ноября включительно.