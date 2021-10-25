В Муроме скончался заведующий инфекционным отделением детской больницы Владимир Попов

Как сообщили в департаменте здравоохранения Владимирской области, 24 октября на 68-м году жизни после продолжительной болезни скончался наш друг и коллега, врач-инфекционист высшей квалификационной категории Владимир Попов. Он родился 4 мая 1954 года в Алма-Ате (Казахская ССР). Он выпускник Казанского медицинского института. С 1978 года работал в детской больнице округа Муром, прошел путь от врача-педиатра дошкольного отделения до заведующего инфекционным отделением. Широкая эрудиция, глубокое чувство ответственности за порученное дело, исключительное трудолюбие и любовь к профессии были характерными чертами Владимира Попова. Вся его жизнь – бесконечная преданность врачебному делу и служение людям. Он был отзывчивым, чутким и неравнодушным человеком, а пациенты вспоминают его как хорошего врача.

Церемония прощания с Владимиром Поповым состоится 26 октября в церкви Николая Чудотворца Набережного по адресу: г. Муром, ул. Плеханова, 27а. Начало – в 11.00.