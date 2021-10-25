В больницы Владимирской области закупили оборудования на три с лишним миллиона рублей

Как сообщили в областной администрации, с начала года в медицинские организации Владимирской области поступили 16 современных 12-канальных электрокардиографов и 9 аппаратов для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, необходимые для диагностики сердечных заболеваний. На эти цели из федерального бюджета регион получил 3,2 миллиона рублей.

В Александровскую районную больницу поступили 4 электрокардиографа, по два аппарата – в Гороховецкую, Суздальскую и Собинскую районные больницы, по одному – в Вязниковскую, Камешковскую, Кольчугинскую, Меленковскую, Петушинскую и Уршельскую районные больницы. Три аппарата для холтеровского мониторирования сердечной деятельности получила Александровская районная больница, по одному – Камешковская, Ковровская, Кольчугинская, Петушинская, Судогодская и Суздальская районные больницы. Новые электрокардиографы поступили во взрослые поликлиники Собинки и Лакинска, где не хватало этого оборудования, а в Александровской районной больнице электрокардиографы заменили старые аппараты, вышедшие из строя. По одному электрокардиографу поставлено в две поликлиники Александрова и по одному аппарату – в поликлиники Струнино и Карабаново.

В этом году это не первая поставка медицинской техники по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Медучреждения региона получили аппараты для ультразвуковых исследований, кольпоскопы, эндоскопические системы, автоматические тонометры, хирургическое оборудование и многое другое. До конца года медучреждения также получат 9 цифровых флюорографов, предназначенных для ранней диагностики заболеваний органов дыхания – туберкулёза, новообразований лёгких и другой патологии.