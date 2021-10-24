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Общество24 октября 2021 11:42

Владимирские больницы могут оснастить кислородными концентраторами

Это поможет решить проблему дефицита кислорода в медучреждениях
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев во время подведения итогов минувшей недели, в настоящее время в больницах Владимирской области, как и по всей стране, не хватает кислорода, так что решать вопрос приходится, как и с лекарствами, в ручном режиме.

Сейчас регион взаимодействует с Министерством промышленности по вопросу поставки жидкого кислорода, однако этих мер не вполне достаточно.

- Сейчас принимаем меры, чтобы закупить кислородные концентраторы — установки, которые вырабатывают кислород. Такими установками нужно оснастить максимум больниц, - сообщил Александр Авдеев.

Напоследок врио главы региона еще раз призвал всех жителей региона, не успевших привиться, пройти иммунизацию от коронавируса.