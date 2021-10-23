Во Владимирской области отмечено снижение выбросов парниковых газов

Как сообщает администрация Владимирской области, по сведениям учреждения, основанным на данных Владимирстата, а также регионального Управления Росприроднадзора и профильных департаментов, антропогенный выброс парниковых газов во Владимирской области в 2020 году составил 8,74 миллионов тонн, что составляет всего 0,4 процента от всех парниковых газов, выбрасываемых в России.

При этом наибольшая доля выбросов приходится на предприятия электро и теплоэнергетики — порядка 64,45 процента, что ниже 2019 года чуть более чем на 0,5 процента. На втором месте стоят парниковые газы, образовавшиеся от разложения отходов — 26,86 процента вместо 27,02 процента годом ранее, на третьем месте сельское хозяйство с 6,22 процента против 6,71 в 2019 году. Наконец, промышленные процессы и использование продукции занимает четвертую строчку — на этот раздел пришлось 2,48 процента против 2,78 за тот же период 2019 года.

Специалисты считают, что снижение выбросов парниковых газов связано с коронавирусными ограничениями, из-за которых снизились темпы производства. В целом же, с 1998 по 2019 год наблюдалась стабильное повышение объемов таких газов.