Во Владимирской области табаком с нарушениями торговали в семнадцати магазинах

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области проверило 45 хозсубъектов города Владимира и области, торгующих табачными изделиями. Проверено более 10 000 пачек табачной продукции.

Нарушения выявлены на 17 объектах торговли, где продавали сигареты без соответствующей маркировки. Составлено 17 протоколов ареста, снято с реализации 4203 пачки табачной продукции на сумму более 210 000 рублей. В отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении, составлено 15 протоколов об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ. Материалы дел в установленном порядке направлены на рассмотрение в судебные органы.

Сейчас судами рассмотрено 10 дел, вынесены судебные постановления о назначении хозсубъектам наказания в виде предупреждения – 4 и в виде административного штрафа – 6, на сумму более 60 000 рублей с конфискацией имущества.