Владимирская область стала одним из лидеров ЦФО по числу погибших на дорогах

Как отметили в областной администрации, по числу погибших в авариях наш регион является одним из лидеров ЦФО, причем основная часть происшествий на дорогах области происходит с участием транзитного транспорта.

- За 9 месяцев 2021 года во Владимирской области на 10 процентов снизилось количество ДТП и число раненых в авариях, однако так же на 10 процентов отмечено увеличение числа погибших. На сегодняшний день этот показатель – 177 человек (за аналогичный период прошлого года было 160), – доложил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Новиков.

Сейчас на федеральной трассе М-7 «Волга» в границах нашей области ведется активная работа по нанесению вибро-шумовой разметки, установке противоослепляющих экранов, осевых барьерных ограждений, а также светодиодных лент на светофоры. В перспективе – комплексное обустройство пешеходных переходов, перекрёстков и установке щитов «Внимание! Опасный участок». Также в регионе работают над ликвидацией потенциально аварийных участков (сейчас их насчитывается более 20) на автодорогах регионального или межмуниципального значения. Для этого устанавливаются делиниаторы (разделители полос движения автотранспорта) и предупреждающие щиты, наносятся шумовые полосы и устанавливается искусственное освещение в населённых пунктах, модернизируются пешеходные переходы, заменяются барьерные ограждения. Также планируется и дальше устанавливать подсветку пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений (до конца года это коснется 30 «зебр»). Ждет дальнейшее развитие систему фотовидеофиксации нарушений, особое внимание будет уделено Владимиру и Мурому. А для повышения эффективности принимаемых мер по безопасности дорожного движения муниципальные образования с 2022 года должны будут направлять на эти цели не менее 20 процентов от субсидии на дорожную деятельность.