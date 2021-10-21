Во Владимире свалку на Элеваторной потушили спустя пять дней

Как уже сообщалось, администрацией города Владимира организованы работы по ликвидации задымления на несанкционированной свалке в промышленной зоне в районе улицы Элеваторная. Как отмечают чиновники, загорелся мусор на глубине нескольких метров на несанкционированной свалке. Дым на свалке, от которого задыхались жители Ленинского района, зафиксировали в минувшие выходные. Городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение о круглосуточной проливке всей площади свалки, с последующей рекультивацией и засыпкой грунтом. Очаги горения и задымления ликвидировали с привлечением тяжелой техники - экскаватора и бульдозеров. При этом было организовано круглосуточное патрулирование для контроля за обстановкой на прилегающей территории и дежурство ответственных сотрудников администрации Ленинского района для предотвращения повторного возгорания.

Как сообщил заместитель начальника МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира» Анатолий Винарчик, к утру четверга силами сотрудников и техники пожарной службы, строительных и муниципальных коммунальных предприятий горение и задымление на объекте ликвидированы. Продолжается проливка тлеющих отходов, одновременно завозится грунт и ведутся работы по рекультивации свалки. После завершения работ МКУ «Центр управления городскими дорогами» перекроет подъезды к бывшей свалке блоками и траншеями во избежание дальнейшего бесконтрольного завоза отходов мусорщиками-нелегалами.

Однако на этом история не заканчивается. Минувшим летом в администрацию Ленинского района поступила первая информация о неустановленных лицах, захламляющих территорию в районе улицы Элеваторной. На подъездах к незаконной свалке были неоднократно организованы патрули, в том числе в вечернее и ночное время. И в начале сентября совместный патруль администрации Ленинского района, правоохранителей и сотрудников городского управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией зафиксировал попытку нелегального завоза мусора большегрузным автомобилем с государственными регистрационными знаками из другого региона. Факт был задокументирован, а материалы переданы в правоохранительные органы. Есть шанс, что организаторы незаконной свалки ответят по закону и оплатят ее ликвидацию.