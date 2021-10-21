Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2021 12:33

Во Владимирской области выберут лучшего вальщика леса

На базе муромцевского лесотехнического техникума пройдет межрегиональный чемпионат
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

22 октября в Судогодском районе состоится открытие межрегиональных соревнований среди вальщиков леса. Чемпионат проходит в рамках Worldskills.

Он будет проходить на базе Муромцевского лесотехнического техникума при активной поддержке Департамента лесного хозяйства Владимирской области и ряда профильных предприятий. Соревнования пройдут в несколько этапов. Участники должны будут правильно произвести имитацию валки леса и обрезки сучьев, выполнить отвод лесосек, продемонстрировать знание лесного товароведения, сделать имитацию комбинированного реза, оказать первую медицинскую помощь пострадавшему и установить заточенную цепь бензопилы. Выполнение участниками каждого задания оценивает экспертная комиссия.