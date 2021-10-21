Во Владимирской области выберут лучшего вальщика леса

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22 октября в Судогодском районе состоится открытие межрегиональных соревнований среди вальщиков леса. Чемпионат проходит в рамках Worldskills.

Он будет проходить на базе Муромцевского лесотехнического техникума при активной поддержке Департамента лесного хозяйства Владимирской области и ряда профильных предприятий. Соревнования пройдут в несколько этапов. Участники должны будут правильно произвести имитацию валки леса и обрезки сучьев, выполнить отвод лесосек, продемонстрировать знание лесного товароведения, сделать имитацию комбинированного реза, оказать первую медицинскую помощь пострадавшему и установить заточенную цепь бензопилы. Выполнение участниками каждого задания оценивает экспертная комиссия.