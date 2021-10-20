В Петушинском районе незаконно вырубили деревья в лесу

В ходе проведенного прокуратурой Петушинского района совместно с органами внутренних дел рейда выявлен факт незаконной рубки берез и елей в урочище Пекшинского участкового лесничества.

Лесному фонду причинен ущерб на общую сумму более 50 тысяч рублей. В результате возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере). Правда, злоумышленников пока не нашли, но если обнаружат - им предстоит не только ответить по закону, но и компенсировать ущерб. Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры района.