Больше шести тысяч женщин Владимирской области прошли онкоскрининг в центре "Белая роза"

Владимирский медицинский центр «Белая Роза» начал принимать пациенток с июля прошлого года. Цель его работы – раннее выявление и профилактика онкологических заболеваний репродуктивной системы и молочных желез.

Как сообщила главный врач владимирского медицинского центра Анастасия Фарсобина, за девять месяцев 2021 года онкоскрининг прошли 6280 пациенток Владимирской области, проведено 3654 сеанса маммографии. У 26 женщин выявлено злокачественное новообразование молочной железы, один случай рака шейки матки, у 202 женщин диагностировано предраковое заболевание – дисплазия шейки матки II и III степени. Кроме того, выявлен 251 случай доброкачественного новообразования молочной железы, 123 случая доброкачественного новообразования яичника и другая патология.

Пациентки были направлены на дообследование и лечение в Областной клинический онкологический диспансер и центры амбулаторной онкологической помощи при медицинских организациях.

Запись на обследование ведется по телефону (4922) 471-555.