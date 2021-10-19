Спорткомплекс "Суздаль Арена" откроют в следующем месяце

Многофункциональный спорткомплекс «Суздаль Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем месяце, после чего он получит необходимый сертификат соответствия и будет внесен во Всероссийский реестр объектов спорта.

Как отметили в областной администрации, сорткомплекс площадью более 6 тысяч квадратных метров включает в себя два универсальных зала (главная и малая арены) и плоскостные сооружения (футбольное поле и беговая трасса). Возможности нового дворца спорта позволят проводить мероприятия регионального и всероссийского уровней, а также стать базой для проведения сборов различных национальных команд. Сейчас это крупнейшее спортивное сооружение в регионе, оснащенное самым современным техническим, мультимедийным оборудованием.

Напомним, в прошлом году в Суздале также обновили стадион «Спартак». После реновации стадион включает в себя: футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, тренажерную площадку, площадку для воркаута, трибуны для зрителей и блочно-модульные раздевалки. На реконструкцию арены было направлено более 42 миллионов рублей из бюджетов разных уровней.