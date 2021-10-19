Во Владимире пройдет концерт, посвященный певице и педагогу Ларисе Семиной

23 октября в 18:00 в Концертном зале имени С.И. Танеева состоится концерт-посвящение Ларисе Семиной, которой в этом году исполнилось бы 60 лет. Напомним, заслуженный работник культуры России, профессор кафедры музыкального образования ВлГУ, композитор, певица, музыковед, преподаватель Лариса Семина ушла в прошлом году после тяжелой болезни.

За тридцать лет работы она вывела на сцену множество учеников, которые теперь примут участие в концерте: финалистка шоу "Голос" Ольга Задонская, Сергей Артемьев, Сергей Данилов, Сергей Горшков, Илья Струков, Алексей Бойко и другие. В концерте прозвучит ансамбль учеников Ларисы Семиной со всей России, которые исполнят "Сансару", посвященную учителю.