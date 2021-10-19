Кольчугинская ДШИ получила новые музыкальные инструменты

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20 октября в Детской школе искусств Кольчугинского района состоится концерт-презентация новых музыкальных инструментов и оборудования, которые поступили в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

В учебное заведение закуплены 2 фортепиано, 3 аккордеона, туба, ксилофон концертный, 2 гитары, 2 флейты, валторна, кларнет, 2 корнета, 2 трубы, ударные инструменты, а также световое и звуковое оборудование, рабочие места для художника-чертёжника и учителей (в составе интерактивные доски, ноутбуки, принтеры, проекторы), станки скульптура, гончарные круги, столы натюрмортные, мольберты, софиты напольные, витрины, кресла для зала. Также в рамках нацпроекта библиотека ДШИ пополнилась новой методической и учебной литературой в количестве 229 экземпляров.

На оснащение школы новыми музыкальными инструментами, современным оборудованием и учебной литературой направлено свыше 5,9 миллионов рублей, в том числе более 5 миллионов рублей − из федерального бюджета.