Во Владимирской области от гриппа привили четверть от запланированного числа жителей

Как отмечают в областной администрации, с сентября во Владимирской области проводится массовая вакцинация от гриппа, за это время от гриппа привились 156769 жителей региона: 123542 взрослых и 33227 детей. При этом в регионе планируется привить 69% жителей - примерно 679 тысяч. Пока в области гриппом никто не болеет, поэтому, как отмечают медики, самое время сделать прививку.

Напомним, бесплатную прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства. Кроме того, для повышения доступности вакцинопрофилактики и удобства владимирцев организована вакцинация в гипермаркете «Глобус», торговом центре «Мегаторг», торгово-офисном комплексе «Восток-1» и на территории гастромаркета «Рынок на Студеной». Вакцинация проводится современными препаратами «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Все они содержат актуальные штаммы вирусов гриппа. В первую очередь вакцинация необходима тем, кто входит в группу риска. Это дети от 6 месяцев, студенты, беременные, призывники, работники сферы образования и здравоохранения, сотрудники правоохранительных органов, коммунальной сферы, а также люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

График работы пунктов вакцинации в общественных местах г. Владимира:

Торговый центр «Мегаторг» (ул. Тракторная, 45), время работы: среда, четверг, пятница с 13:00 до 15:00. Прививочный пункт располагается на втором этаже. Вакцинация от гриппа и новой коронавирусной инфекции.

Торгово-офисный комплекс «Восток-1» (ул. Егорова, 8-б), время работы: суббота с 10:00 до 13:00. Вакцинация от гриппа.

Территория гастромаркета «Рынок на Студёной» (ул. Дворянская, 27а), время работы: с понедельника по пятницу с 13:00 до 15:00, по субботам с 10:00 до 12:00. Вакцинация от гриппа и новой коронавирусной инфекции.

Гипермаркет «Глобус» (Суздальский проспект, 28), время работы: с понедельника по субботу с 10:00 до 14:00. Вакцинация от гриппа и новой коронавирусной инфекции.