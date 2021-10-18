Владимирский Центральный парк долждался частичной реновации

Во Владимире закончилась вторая очередь реновации парка "Добросельский", в планах обновление парка "Загородный". Частично повезло и Центральному парку культуры и отдыха города Владимира, где идет обновление большой детской игровой площадки. Вместо изношенных элементов, смонтированных более 10 лет назад, в самое ближайшее время в парке установят сертифицированное оборудование для активного отдыха детей. Изначально детский городок планировали заменить в разгар сезона, но получить современное оборудование удалось только в октябре.

Сейчас спецтехника выравнивает площадку для устройства травмобезопасного прорезиненного покрытия общей площадью 800 квадратных метров. А затем в новом городке установят игровые элементы, предназначенные для детей разного возраста, в частности, качели, карусели, качалки, додекаэдр для лазанья. Для ребят от 6 до 12 лет предназначена многофункциональная конструкция с различными веревочными и винтовыми элементами и горкой-трубой, отдельный игровой комплекс будет и для маленьких посетителей в возрасте от 3 до 6 лет.