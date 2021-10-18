В "белом доме" намерены изменить схему движения транспорта в центре Владимира

В областной администрации рассчитывают принять решение об изменении схемы движения транспорта в центре города уже зимой. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора Александр Авдеев.

- Я думаю, что в течение зимнего периода подготовительный процесс можно будет сделать - либо получить одобрение этого проекта, согласование с Минкультуры РФ, либо найти альтернативный вариант, - цитирует Авдеева ТАСС.

Проведение работ требует проработки проекта, проведения общественных слушаний, согласования с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия и другими ведомствами.

Напомним, ограничить потоки транспорта возле Золотых ворот необходимо для сохранности памятника. Расстояние от проезжей части до стен сооружения составляет чуть более 1 метра. Здание испытывает постоянные динамические нагрузки и увлажнение нижнего яруса, а белый камень находится под агрессивным воздействием выхлопных газов.

В мэрии предложили перенаправить основные транспортные потоки с улиц Дворянской и Большой Московской на Октябрьский проспект и Лыбедскую магистраль. Для этого нужно соединить Октябрьский проспект с улицей Дворянской в районе Театральной площади. После станет возможным расширение пешеходных тротуаров с одновременным сужением проезжей части возле Золотых ворот.