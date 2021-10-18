Умер бывший депутат владимирского горсовета Валерий Пузанов

фото с сайта городской администрации

18 октября на 46-м году жизни умер советник фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владимирской области, бывший депутат горсовета, болельщик владимирского «Торпедо» Валерий Пузанов. Об этом в инстаграме сообщил пресс-атташе футбольного клуба Владимир Никольский.

Валерий Пузанов родился в Одессе. Во Владимире жил с 1978 года, окончил среднюю школу № 28.

В 1997-2009 годах Пузанов работал на разных должностях в центральном аппарате ЛДПР, был помощником нескольких депутатов Госдумы.

27 апреля 2017 года Валерий Пузанов стал депутатом Владимирского горсовета по списку ЛДПР вместо перешедшего в ЗакСобрание Владимирской области Ильи Потапова. А в 2019 году, в связи с переходом на работу в ЗакСобрания в качестве советника фракции ЛДПР, уступил мандат своему однопартийцу Андрею Усову.

Дата и место прощания пока неизвестны.