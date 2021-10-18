Директор Суздальского филиала ВСМЗ стала заслуженным работником культуры

Как сообщили в пресс-службе ВСМЗ, за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено Алле Зайковой, директору Суздальского филиала Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Алла Савировна с 2014 года возглавляет самый большой филиал Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, и не только обеспечивает его работу и развитие, но и уделяет вниманип воспитанию подрастающего поколения посетителей, научно-просветительской работе в филиале и в городе. Благодаря ее личному участию в районной газете «Суздальская новь» издается приложение «Музейный град», на страницах которого постоянно публикуются материалы об истории и жизни города-музея. За большую краеведческую, исследовательскую и культурно-просветительскую деятельность Алла Савировна удостоена звания Лауреата городской премии в области культуры, литературы и искусства имени А. Д. Варганова.

Как истинный патриот Суздаля и неравнодушный гражданин, Алла Савировна уделяет огромное внимание сохранению его исторического и архитектурного облика. Она – активист Всероссийского Общества охраны памятников, начиная с 1990-х годов, а с 2007 года, на общественных началах, избрана председателем президиума Суздальского отделения. В 2011 году работа Аллы Савировны уже была признана на президентском уровне – она получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.