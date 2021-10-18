Умер директор департамента юстиции Виктор Крайнов

Администрация Владимирской области сообщает, что 17 октября на 63-м году жизни скончался директор департамента юстиции Виктор Васильевич Крайнов.

Он родился в 1959 году в Горьковской области. В 1985 году закончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «правоведение». Трудовую деятельность начал в 1976 году на Гороховецком заводе подъёмно-траспортного оборудования. Работал в партийных органах Гороховецкого района, возглавлял Гороховецкий районный суд.

Во Владимире был судьёй Октябрьского районного суда, затем работал заместителем главного государственного инспектора Владимирской области по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов, начальником отдела административно-технического надзора управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией администрации областного центра. На должность директора Департамента юстиции был назначен в августе 2021 года.

Прощание состоится 19 октября с 14 часов в Казанской церкви Владимира на площади Победы.