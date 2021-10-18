В Гусь-Хрустальном районе сгорел жилой дом с двумя гаражами

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о ЧП в деревне Купреево поступила на пульт диспетчеров пожарной охраны в 07.30. На место выехали подразделения МЧС, а также один представитель добровольной пожарной команды села Колпь.

Прибывшие пожарные обнаружили, что дом горит по всей площади открытым огнем, также горели два стоящих рядом гаража. Имелась угроза перехода огня на другие постройки.

В результате сотрудникам МЧС удалось локализовать пламя, не дав ему перекинуться на другие здания, и ликвидировать пожар на площади 210 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.