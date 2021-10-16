Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 октября 2021 11:05

Во Владимирской области рак молочной железы выявили в этом году у 500 с лишним женщин

В прошлом году опасное заболевание нашли у более чем 600 жительниц региона
Полина Немчинова
Полина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

По данным ВОЗ, рак молочной железы – один из самых распространённых видов онкологических заболеваний у женщин. На его долю приходится 21 процент установленных диагнозов рака. В 2020 году во Владимирской области выявлено 654 случая рака молочной железы, из них 440 – на ранней стадии. С начала 2021 года зафиксировано 522 новых случая, в том числе 317 – на ранней стадии.

Как отмечают специалисты, при раннем обнаружении заболевания количество выздоровевших достигает 90 процентов, поэтому крайне важно регулярно проводить медицинские обследования всего организма и научиться простым и эффективным способам самодиагностики. Основной метод объективной оценки состояния молочной железы – маммография. Он позволяет распознать патологический процесс в 95-97 процентах случаев. Ультразвуковая диагностика дополняет и уточняет картину патологического очага, выявленного при других методах обследования.