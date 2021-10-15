18 октября во Владимире на сутки отключат отопление в 385 домах

Владимирский филиал «Т Плюс» информирует, что в связи с работами по подключению резервного трубопровода в районе реконструкции магистральной тепловой сети на Рпенском проезде в период с 8.00 18 октября до 8.00 19 октября не будет тепла у жителей Октябрьского района. Речь идет о 385 домах, в которых проживает более 38 тысяч жителей.

В течение этого времени сотрудники компании "Т Плюс" заменят 342,15 метра трубопровода, а также установят новый узел учета тепловой энергии и воздушные сети кабельных линий электропередач. Новая тепловая сеть оснащена системой оперативного диспетчерского контроля, позволяющей в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии теплосети и контролировать режим работы системы теплоснабжения.

Работы продлятся до конца года. Но дальнейшая реконструкция будет проходить уже без отключения тепла у потребителей.