В городе Муром ввели карантин по африканской чуме свиней

Очередной карантин по африканской чуме свиней ввели в округе Муром с 13 октября. Зараженную продукцию нашли в городе, на складе индивидуального предпринимателя на Воадимирском шоссе, 5. Теперь специалистам предстоит выяснить, откуда взялись зараженные продукты.

Теперь на территорию склада не пускают посторонних, продавать оттуда мясо и другие продукты животноводства нельзя. Ограничения продлятся фактически месяц - до 11 ноября.

Напомним, это 13 по счету карантин по африканской чуме свиней в области в этом году. В октябре карантин ввели в Кольчугинском районе, где впервые за год опасное заболевание обнаружили у диких кабанов, а до этого карантин несколько раз вводили в том числе в Муромском районе (последний действует до конца октября),