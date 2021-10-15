В Муроме пьяного пассажира сняли с поезда

В дежурную часть линейного отдела полиции Муром Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от начальника пассажирского поезда сообщением «Москва – Улан-Удэ» о том, что к прибывающему на станцию поезду требуется наряд полиции.

Как оказалось, 33-летний пассажир, житель Республики Башкортостан, в пути активно выпивал, и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мешал отдыху других пассажиров и работе поездной бригады. Он также выражал явное неуважение к пассажирам, сопровождающееся нецензурной бранью. В связи с этим начальником поезда было принято решение об отказе ему в проезде.

Сотрудниками линейного отдела полиции Муром были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Максимальным наказанием, предусмотренным санкциями данных статей, является административный арест на срок до пятнадцати суток.