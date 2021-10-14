В Гороховецкую школу искусств закупили музыкальных инструментов и оборудования на четыре с лишним миллиона рублей

В детскую школу искусств Гороховецкого района, где учится 359 детей, причем 42 ребенка из сел, закупили 32 музыкальными инструментами на сумму около 2,4 млн рублей: саксофонами, флейтами, скрипками, баяном ученическим, гитарами классическими, концертной гитарой Alhambra (Альгамбра), балалайкой-бас, балалайкой-контрабас, электропиано, пианино Yamaha и другими инструментами. Также закуплены интерактивные доски, световое оборудование и комплектующие, банкетки для фортепиано, метрономы, этюдники, мольберты напольные и настольные, персональные компьютеры и мониторы, лазерное многофункциональное устройство, дирижёрский пульт для нот с подсветкой, пюпитры, экспозиционные стенды, новая мебель для учебных кабинетов, хоровые станки. Большим подспорьем для преподавателей-теоретиков стали лицензионные интерактивные учебные пособия и литература, заменившая обветшавший библиотечный фонд школы искусств. В общей сложности на школу потратили более четырех с половиной миллионов рублей.

Благодаря приобретенным инструментам планируется расширить отделения духовых, народных, струнно-смычковых инструментов, что даст возможность в будущем организовать полноценные коллективы, такие как духовой оркестр, ансамбли баянистов, аккордеонистов, гитаристов, скрипачей, хоры.