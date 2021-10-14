Собинская компания погасила долг за коммуналку только потеряв возможность распоряжаться автомобилями

Судебные приставы Собинского района взыскали более 600 тысяч рублей с местной производственной коммунальной компании, осуществляющей свою деятельность на территории 9 сельских и 2 городских поселений. Муниципальное унитарное предприятие накопило долг за электроэнергию перед региональной сбытовой компанией.

Копия постановления о возбуждении исполнительного производства была вручена представителю организации – должника, однако в срок задолженность так и не была погашена. И судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства предприятия. Кроме этого, в рамках исполнительного производства, был наложен запрет на регистрационные действия в отношении 31 транспортного средства, в числе которых специализированные грузовые и легковые автомобили.

Вскоре должник рассчитался с коммунальным долгом в размере более 600 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.