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Общество14 октября 2021 15:46

Собинская компания погасила долг за коммуналку только потеряв возможность распоряжаться автомобилями

Компания задолжала 600 тысяч рублей
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Судебные приставы Собинского района взыскали более 600 тысяч рублей с местной производственной коммунальной компании, осуществляющей свою деятельность на территории 9 сельских и 2 городских поселений. Муниципальное унитарное предприятие накопило долг за электроэнергию перед региональной сбытовой компанией.

Копия постановления о возбуждении исполнительного производства была вручена представителю организации – должника, однако в срок задолженность так и не была погашена. И судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства предприятия. Кроме этого, в рамках исполнительного производства, был наложен запрет на регистрационные действия в отношении 31 транспортного средства, в числе которых специализированные грузовые и легковые автомобили.

Вскоре должник рассчитался с коммунальным долгом в размере более 600 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.