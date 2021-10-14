Двух кольчугинцев оштрафовали за то, что они обматериали сотрудников собеса

Излишне экспрессивная лексика довела двух кольчугинцев до штрафов. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в Кольчугино двое местных жителей обругали нецензурной бранью сотрудников местного учреждения социальной защиты населения.

Уж зачем пришли эти двое в местный собес, точно неизвестно, однако разговор с сотрудниками соцзащиты у них не заладился и закончился конфликтом. В итоге, мужчины обматерили работников социальной службы. Те молчать не стали и обратились в прокуратуру.

В ходе проверки факты брани подтвердились, на мужчин завели административные дела по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По результатам их рассмотрения нарушителей оштрафовали на 3 тысячи рублей каждого.