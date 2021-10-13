Владимирскую компанию оштрафовали на миллион рублей

Прокуратурой области проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции, которая показала, что вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда г. Владимира от 16.09.2021 директор коммерческой организации осужден по ч.2 ст.291 УК РФ (дача в значительном размере), ему назначен штраф в размере 750 тыс. рублей.

Директор общества, действовавший в интересах своей фирмы, передал должностному лицу отделения Фонда ГУ - Ивановское региональное отделение Фонда социального страхования России 61, 5 тыс. рублей, как часть заранее оговоренной суммы взятки в размере 123 тыс. рублей, за способствование в обеспечении победы возглавляемого им юридического лица в электронных торгах на поставку протезов для нужд инвалидов. В этой связи заместителем прокурора области в отношении общества с ограниченной ответственностью, представителем, которого являлся осужденный директор, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконная передача от имени и в интересах юридического лица денежного вознаграждения). По результатам его рассмотрения указанной фирме назначен штраф в размере одного миллиона рублей.