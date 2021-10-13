Госпиталь для больных коронавирусом могут построить в Камешковском районе

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13 октября врио Губернатора Александр Авдеев провел рабочее совещание по оперативному решению во Владимирской области проблемы с местами для больных Covid-19, сообщают в департаменте здравоохранения. Главной темой стало строительство ковидного госпиталя, рассчитанного ячисто на пациентов с Covid-19.

"На всю область у нас чуть более 2 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом, из них свободны порядка ста, и они «разбросаны» по всему региону. И на деле выходит, что если днем благодаря оперативному обмену информацией проблем с размещением новых заболевших в медицинских учреждениях практически нет, то ночами из-за коммуникационных сбоев «скорые» ездят по всей области в поисках места для своего пациента. Это недопустимо", − сказал Александр Авдеев.

Поэтому вновь обсуждается возможность строительства в регионе быстровозводимого инфекционного госпиталя. Он должен быть рассчитан не менее чем на 330 мест с перспективой расширения до 600, с небольшой операционной для больных с острыми состояниями, а также с ангиографом для качественной и оперативной диагностики проблем с сосудистой системой, детализировал директор департамента здравоохранения Константин Баранов. Нужный Владимирской области объект может быть создан за 90-100 дней. Уже на предварительном этапе отсечен вариант создания его на территории ОКБ – там нет достаточных площадей. Прорабатываются варианты размещения объекта в близких к областному центру территориях, в том числе в Камешковском районе.