Владимирские больницы получили семь новых мамографов

Как сообщили в "белом доме", семь современных цифровых маммографов поступили в рамках регионального проекта федеральной целевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и еще три аппарата – по программе «Развитие здравоохранения Владимирской области».

Новые маммографические установки получили Вязниковская, Гороховецкая, Камешковская, Меленковская, Селивановская, Собинская, Суздальская и Юрьев-Польская центральные районные больницы, а также городская поликлиника №2 г. Владимира и Муромская городская больница №3. В 7 медицинских учреждениях на них уже начали проводить диагностику. На очереди – введение в эксплуатацию в Вязниковской и Собинской районных больницах и городской поликлинике №2 г. Владимира.

За три месяца в Меленковской центральной районной больнице проведено более 450 обследований. В результате выявлено два случая рака молочной железы, еще две пациентки с подозрением на онкопатологию направлены к областным специалистам. В Суздальской районной больнице маммограф введен в эксплуатацию в начале сентября. По результатам 40 обследований две женщины направлены на углубленную диагностику в онкодиспансер, у одной из них подтверждена онкопатология.

В этом году больницы и поликлиники региона получили 247 единиц современного медицинского оборудования - аппараты для ультразвуковых исследований, кольпоскопы, эндоскопические системы, электрокардиографы, автоматические тонометры, хирургическое оборудование и многое другое. До конца года медучреждения также получат 9 цифровых флюорографов.