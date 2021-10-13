Во Владимирской области планируют перепрофилировать одно из учреждений соцзащиты для долечивания переболевших коронавирусом

Сейчас а регионе занято более 92% коек для больных коронавирусом.

- Ситуация с ковидом непростая. На всю область у нас чуть более 2000 коек для лечения пациентов с коронавирусом, из них свободны порядка ста, и они «разбросаны» по всему региону. И на деле выходит, что если днем благодаря оперативному обмену информацией проблем с размещением новых заболевших в медицинских учреждениях практически нет, то ночами из-за коммуникационных сбоев «скорые» ездят по всей области в поисках места для своего пациента. Это просто недопустимо. Промедление может стоить человеку жизни. Перед нами стоит задача очень срочно организовать процесс так, чтобы на базе одного учреждения постоянно – и днем, и ночью – был резерв коек для больных коронавирусом, заявил и.о. губернатора Александр Авдеев, на совещании, где обсуждали этот вопрос.

Решено рассмотреть вопрос по перепрофилированию одного из учреждений соцзащиты населения реабилитационной направленности под отделение для долечивания ковид-пациентов. Туда можно было бы переводить выздоравливающих, уже имеющих отрицательный тест на коронавирус, но с сопутствующими заболеваниями, освобождая тем самым места в больницах для новых заболевших. Речь может идти о создании 60 койко-мест. В качестве потенциальных площадок под такое отделение будет рассмотрен целый ряд учреждений различной подведомственности.

Кроме того, вновь обсуждается возможность строительства в регионе быстровозводимого инфекционного госпиталя, что позволяет максимально сократить сроки реализации проекта. Он должен быть рассчитан не менее чем на 330 койко-мест с перспективой расширения до 600, с небольшой операционной для больных с острыми состояниями, а также с ангиографом для качественной и оперативной диагностики проблем с сосудистой системой. По оценке специалистов, нужный Владимирской области объект может быть создан за 90-100 дней от выбора участка до приема первого пациента. В ближайшее время будут подготовлены и представлены варианты размещения такого госпиталя, его характеристики, оценочная стоимость объекта. Уже на предварительном этапе отсечен вариант создания его на территории Областной клинической больницы во Владимире – там просто нет достаточных площадей. Прорабатываются варианты размещения объекта в близких к областному центру территориях, в том числе в Камешковском районе, где есть сразу два подходящих участка, имеющих значительные плюсы в виде хорошей транспортной доступности и оснащения всей необходимой инфраструктурой.