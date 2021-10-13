Во Владимире улицы Егорова и Красноармейская отремонтируют до конца октября

Как рассказали в мэрии, на сегодняшний день на ул. Егорова полностью выполнены работы по установке бордюрного камня и укладке на проезжей части выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Продолжаются работы по ремонту тротуара. Вчера подрядная организация приступила к укладке основного слоя дорожного покрытия. Напомним, что работы на ул. Егорова выполняет ООО «ВладСК» с которой заключен муниципальный контракт на сумму 39,3 млн. руб.

На ул. Красноармейской компания-подрядчик - ООО «Владавтодор». С ней заключен муниципальный контракт на сумму 35,5 млн. руб. Компания приступила к дорожным ремонтным работам в начале сентября. На сегодняшний день уже завершены работы по ремонту тротуаров, замене бордюрного камня и укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Начались работы по укладке основного слоя асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, с учетом пожелания жителей, для обеспечения безопасности дорожного движения остановки общественного транспорта на ул. Краснармейской в районе поворота на Помпецкий переулок оборудованы заездными «карманами». Завершить ремонтные работы планируется к концу октября.