Больше 1100 призывников Владимирской области отправятся служить в армию

1 октября стартовала кампания по призыву на военную службу. Как сообщает военный комиссариат Владимирской области, планируется призвать более 1100 жителей региона. В основном наши призывники будут служить в границах Западного военного округа, небольшая их часть отправится в Южный военный округ.

Для обеспечения эпидбезопасности проведения призыва проводится термометрия всех прибывших в военкоматы и на областной сборный пункт, а также регулярная дезинфекция помещений. Медперсонал, отвечающий за соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прошёл специальное обучение.

Все военные комиссариаты региона и областной сборный пункт полностью обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными лампами, дезинфицирующими средствами и средствами защиты лица и рук с учётом обеспечения ими призывников на весь маршрут – как на областной сборный пункт, так и к месту прохождения службы.