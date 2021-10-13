Владимиро-Суздальский музей-заповедник продает граненый стакан в качестве сувенира

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Туристам, посещающим Владимир, предложат купить знаменитый гусевской граненый стакан в брендированной упаковке с буклетом, сообщает пресс-служба ВСМЗ.

Легенда о его происхождении связана с именем Петра I, якобы, именно он дал стакану «путевку в жизнь» словами «осанист и по руке в пору». Также существует версия, что граненый стакан создала известный скульптор Вера Мухина, автор знаменитого монумента «Рабочий и колхозница», вторая легенда гласит, что авторство принадлежит Казимиру Малевичу.

В 1936 году, впервые в СССР, на Гусевском хрустальном заводе было налажено производство граненых стаканов полностью механизированным способом, без использования ручного труда.

С началом Великой Отечественной войны линии по производству стаканов были остановлены и демонтированы. Завод перешел на выпуск военных заказов. 25 ноября 1943 года в связи с острой потребностью в стаканах, на заводе возобновили производство, и стакан стал неотъемлемым атрибутом советского быта на долгие годы.

Стоимость сувенира 300 рублей. Приобрести его можно в торговых точках Исторического музея, МЦ «Палаты», в магазине «Владимирский шик» (на цокольном этаже музея Хрусталя) и в кассе Георгиевского собора в г. Гусь-Хрустальный.