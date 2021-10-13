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Общество13 октября 2021 15:59

Житель Владимирской области ради 10 тысяч рублей фиктивно женился на гражданке из Молдавии

А вообще прокуратура Юрьев-Польского района выявила 4 фиктивных брака на своей территории
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Прокуратура Юрьев-Польского района направила в суд 4 иска о признании недействительными браков, заключенными с иностранными гражданами ради денег.

Так, например, мужчина из Юрьев-Польского района в одном из ЗАГСов города Москвы вступил в брак с гражданкой республики Молдова. Ей нужно было разрешение на временное пребывание на территории России, а мужчина согласился на это за 10 тысяч рублей. Еще три брака на территории Юрьев-Польского района заключались с гражданами республики Таджикистан. Видимо, тоже за деньги.

Кстати, суды по искам уже прошли, и результаты их направлены в УМВД России по Владимирской области для решения вопроса об аннулировании браков и выселения после этого иностранцев с территории России.