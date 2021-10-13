В Александровском районе бывший сотрудник почты обвиняется в мошенничестве

В Александровском районе возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении 36-летнего мужчины, сообщает УФСБ России по Владимирской области.

История с мошенничеством произошла в конце 2019 года. Тогда этот мужчина работал на Почте России и, по версии следствия, использовал свою должность для хищения компьютерных комплектующих и другой техники. В ноябре-декабре 2019 года он у себя дома заказывал их в интернете. При этом заказы он оформлял на вымышленные установочные данные, а в качестве адреса доставки товаров указывал адрес отделения почтамта, где в то время работал. Когда посылка поступала на почту, он проникал в служебные помещения, вскрывал коробки и забирал товар. Сами посылки он обратно запечатывал и возвращал отправителю как невостребованные без оплаты стоимости товаров.

По данным УФСБ материальный ущерб составил около 300 000 рублей. Расследование силовики проводят совместно с отделом безопасности Почты России.