В Петушинском районе нашли цех по производству фальсифицированного алкоголя

Скрин с видео пресс-службы УМВД по России

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с силовиками из Владимирской области выявили незаконное производство и оборот алкогольной продукции.

Как сообщает УМВД по России, подпольный цех располагался на территории бывшей автобазы в Петушинском районе.

- Во время осмотра производственных помещений обнаружена полуавтоматическая производственная линия, пустая стеклянная тара, упаковочный материал, а также более 23 тысяч готовых к реализации бутылок с алкоголем и спиртосодержащая жидкость объемом свыше 17 тысяч литров. По имеющейся информации, фальсифицированная продукция сбывалась на территории Московского региона, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 171.1 УК РФ.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление организаторов противоправной деятельности и иных участников незаконного производства и оборота алкогольной продукции.