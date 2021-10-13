В области занято более 92% коек для больных коронавирусом

Как сообщили в областной администрации, по состоянию на 13 октября в медицинских организациях региона действует 2106 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 92,6 процента из них занято (1950), свободны 156 коек. В Камешковской центральной районной больнице дополнительно развернуто 15 коек.

При этом в регионе продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки его диагностировали у 269 жителей, 109 человек выздоровели, 9 скончались от новой коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии 51398 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, 2063 пациентов скончались.

Из-за растущего числа заболевших в области вводят новые ограничения. В частности, владимирские депутаты прекратили прием горожан. Кроме того, с 15 октября в области должны ввести Q-коды для посещения общепита, фитнес-клубов и ряда других заведений.