Во Владимирской области пополнился реестр уникальных документов

Экспертно-проверочная комиссия Департамента юстиции Владимирской области на очередном заседании согласовала включение в Реестр уникальных документов Владимирской области пяти документов Государственного архива Владимирской области.

Туда добавили пять метрических книг: метрическая книга Вознесенской церкви города Мурома и Муромского уезда за 1875 год с записью о рождении И.С. Куликова; метрическая книга Покровского собора города Меленки за 1881 год с записью о рождении П.И. Лебедева; метрическая книга Ильинской церкви города Владимира за 1839 год с записью о рождении А.Г. Столетова; метрическая книга Николаевской церкви города Владимира за 1845 год с записью о рождении Н.Н. Златовратского; метрическая книга Знаменской церкви города Владимира за 1900 год с записью о рождении М.К. Тихонравова.

Сейчас к уникальным документам регионального значения из фондов Государственного архива Владимирской области отнесено 74 документа.