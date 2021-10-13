В Вязниках у женщины во время застолья украли 10 тысяч рублей

В Вязниках 51-летняя женщина стала жертвой кражи прямо во время застолья среди знакомых. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, у нее украли 10 000 рублей.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что накануне проводила время в компании. А после обнаружила, что у нее пропали деньги из кошелька. Полицейские достаточно быстро установили, что знакомый женщины хоть и не работает, но за последние сутки оплачивал пятитысячными купюрами покупки в разных торговых точках города.

42-летнего мужчину достаточно быстро нашли. Тот сразу же признался во всем. И пояснил, что кошелек с деньгами лежали на видном месте. Когда женщина отлучилась из комнаты на кухню, он похитил деньги, а кошелек положил на место. Наивный мужчина надеялся, что его знакомая не заметит пропажи денег. Все похищенные деньги подозреваемый успел потратить. Теперь на него заведено дело по статье 158 УК РФ (кража).