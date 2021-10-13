Во Владимире переезд через железную дорогу в районе Большой Нижегородской частично перекроют

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Во Владимире частично перекроют перезде через железную дорогу в районе улицы Большая Нижегородская. Как сообщает владимирская дистанция пути Горьковской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД», их сотрудники вечером 13 октября будут проводить работы на переезде 194 км перегона Владимир — Второво. Он находится в районе домов №№98-в и 98Г на улице Большая Нижегородская.

В этой связи с 21.00 13 октября до 3.00 14 октября проезд на переезде для машин будет осуществляться по одной полосе. Владимирская дистанция пути приносит жителям города Владимира извинения за доставленные неудобства.