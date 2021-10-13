Во Владимире приступили к демонтажу цветников

Как отмечают в городской администрации, во Владимире сегодня на уборку города вышли 67 рабочих и 10 единиц техники муниципального МКУ «Благоустройство». На ул. Сурикова удаляют аварийные деревья, остатки стволов и веток вывозят с ул. Мира и Суздальского проспекта, а кустарники подстригают на ул. Тихонравова. На ул. Горького, площади Победы, Ерофеевском спуске, в парке Липки. У памятника А. Невскому и у Дмитриевского собора идет демонтаж цветников. Ремонт газона с посевом газонной смеси выполняется на ул. Безыменского и Добросельской. Покос травы организован на ул. Сосенской и Студеной горе.

Напомним, владимирцы могут сообщать в мэрию информацию о любой проблеме, связанной с городской инфраструктурой, через интернет-портал «Владимир - это мы». На портале можно не только сообщить о проблеме, но и увидеть оперативный отчет о ее решении. На 10.30 13 октября из 10475 заявок жителей 10415 заявок уже выполнено. 60 обращений находится в работе.