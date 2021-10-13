В Александрове подросток попался на распространении наркотиков

В суд поступило уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Александрова, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, а именно покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы для несовершеннолетних на срок до 10 лет, для взрослых до 20 лет.

По версии следствия, несовершеннолетний подросток, желая найти дополнительный заработок, с помощью интернета личного смартфона вступил в переписку в приложении Telegram с распространителем психотропных веществ. Во время переписки ему предложили за деньги совершать незаконный сбыт психотропных веществ с использованием сети Интернет в виде так называемых «закладок», на что александровский подросток согласился.

Как отмечают в Александровском городском суде, к сожалению, случаи распространения наркотических и психотропных веществ и средств несовершеннолетними детьми из семей, в том числе являющимися благополучными, увеличиваются. Подростков привлекает легкий и быстрый заработок.