В Юрьевце у женщины из квартиры украли оргтехники на 150 тысяч рублей

6 октября в микрорайоне Юрьевец у женщины из квартиры украли оргтехники на 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной полиции.

Женщина, придя домой, обнаружила, что окно в одной из комнат открыто, при этом входная дверь была заперта и не имела повреждений. Полицейские в итоге вышли на 28-летнего мужчину. Ранее судимый молодой человек был задержан. По версии следствия, он делал ремонт в квартире потерпевшей. А когда закончил его, то не вернул ключ. Воспользовавшись моментом, когда хозяйки не было, он вошел в жилище и похитил технику. Чтобы отвести от себя подозрение, парень оставил открытым окно.

Впоследствии в одной из скупок города полицейские изъяли часть похищенного имущества. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража).