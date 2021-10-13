Во Владимирской области 269 человек заболели коронавирусом за сутки

На территории Владимирской области 13 октября 2021 года лабораторно подтверждено 269 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так: 62 сл. в г. Владимире, 33 сл. в Гусь-Хрустальном, 30 сл. в Ковровском, 29 сл. в Муромском, 14 сл. в Петушинском, 13 сл. в Александровском, 12 сл. в Вязниковском,12 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Собинском, 10 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Киржачском, 9 сл. в Гороховецком, 9 сл. в Суздальском, 6 сл. в Камешковском, 6 сл. в Меленковском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 57 356 случаев заболевания, из них 13 529 сл. в г. Владимире, 6644 сл. в Гусь-Хрустальном, 6288 сл. о. Муром, 4873 сл. в Ковровском, 3028 сл. в Александровском, 2958 сл. в Петушинском, 2379 сл. в Юрьев-Польском, 2486 сл. в Вязниковском, 2456 сл. в Кольчугинском, 2395 сл. в Суздальском, 1908 сл. в Собинском, 1892 сл. в Киржачском, 1535 сл. в Меленковском, 1272 сл. в Гороховецком, 1208 сл. в Камешковском, 1043 сл. в Селивановском, 772 сл. в Судогодском, 690 сл. в г. Радужном.